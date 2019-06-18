https://static.news.ru/photo/1f7b4b30-91ef-11e9-b11b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владислав Фальшивомонетчик/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Администрация Екатеринбурга рассматривает четыре площадки для возведения храма Святой Екатерины, сообщил мэр города Александр Высокинский. По его словам, они были выбраны властями вместе с архитекторами.

Градоначальник отметил, что речь идёт о территории Приборостроительного завода на набережной Исети, участках рядом с кинотеатром «Космос», а также на пересечении улиц Фурманова и Белинского и улице Татищева. Высокинский заявил, что число площадок будет сокращено до двух или трёх.

После этого среди местных жителей проведут опрос, по итогам которого определят окончательное место, передаёт « Дождь ».

Ранее News.ru писал, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма, ставшего причиной конфликта в Екатеринбурге, начнётся не ранее 2020 года. Он пояснил, что изначально предполагалось возвести храм к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году.