Фото: Владислав Фальшивомонетчик/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Администрация Екатеринбурга рассматривает четыре площадки для возведения храма Святой Екатерины, сообщил мэр города Александр Высокинский. По его словам, они были выбраны властями вместе с архитекторами.

Градоначальник отметил, что речь идёт о территории Приборостроительного завода на набережной Исети, участках рядом с кинотеатром «Космос», а также на пересечении улиц Фурманова и Белинского и улице Татищева. Высокинский заявил, что число площадок будет сокращено до двух или трёх.

После этого среди местных жителей проведут опрос, по итогам которого определят окончательное место, передаёт «Дождь».

Ранее News.ru писал, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма, ставшего причиной конфликта в Екатеринбурге, начнётся не ранее 2020 года. Он пояснил, что изначально предполагалось возвести храм к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. 

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