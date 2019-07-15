https://static.news.ru/photo/4ad2d8aa-a777-11e9-8c39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что только 20% транспортной инфраструктуры в РФ адаптировано для маломобильных групп граждан.

Отдельно отмечается, что остановочные павильоны, даже нового образца, зачастую не оборудованы удобным подъездом для колясок. Претензии со стороны инвалидного сообщества есть и к некоторым российским вокзалам, в частности, в Кирове, Махачкале и Архангельске, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, компания «Круст», выигравшая тендер на производство оборудования для инвалидов по слуху и зрению, изготавливает малопригодные для эксплуатации аппараты. Об этом заявил гендиректор Европейского союза слепоглухих Сергей Флейтин.