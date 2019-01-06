Мемориал в Магнитогорске согласуют с жителями

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил жителям дома в Магнитогорске, в котором произошёл взрыв газа, совместно продумать архитектурную концепцию мемориала в память о жертвах трагедии.

«Нужно спросить у людей, которые пережили эту трагедию, у тех, кто здесь живёт поблизости», — отметил он.

По его словам, демонтаж обрушившегося подъезда и подготовка к установке памятника займёт примерно три месяца. Сам мемориал должен появиться к лету.

Ранее News.ru писал, что администрация города рассказала о планах по модернизации земельного участка возле многоэтажки, которая частично обрушилась. Власти попросили горожан сообщить их мнение о том, какой должна быть концепция такого преобразования.