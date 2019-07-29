https://static.news.ru/photo/bda18a7c-b215-11e9-8a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Татарстана-24/vk.com

Житель Татарстана Рафик Хадиев, используя подручные запчасти, собрал собственную версию американского внедорожника Hummer.

В частности, колеса автомобиль получил от комбайна, а двигатель — от ЗИЛа. Максимальная скорость, которую способна развивать машина Хадиева, составляет 80 км/час.

В общей сложности на сборку внедорожника у умельца ушло три года, сообщает телеканал saba-rt.ru .

Ранее News.ru писал, что в Австрии с аукциона продали уникальный автомобиль Cadillac de Ville Estate Wagon 1972 года выпуска, который принадлежал Элвису Пресли. Покупатель заплатил за машину €69 тысяч.