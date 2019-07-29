Житель Татарстана Рафик Хадиев, используя подручные запчасти, собрал собственную версию американского внедорожника Hummer.
В частности, колеса автомобиль получил от комбайна, а двигатель — от ЗИЛа. Максимальная скорость, которую способна развивать машина Хадиева, составляет 80 км/час.
В общей сложности на сборку внедорожника у умельца ушло три года, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что в Австрии с аукциона продали уникальный автомобиль Cadillac de Ville Estate Wagon 1972 года выпуска, который принадлежал Элвису Пресли. Покупатель заплатил за машину €69 тысяч.