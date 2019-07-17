https://static.news.ru/photo/e9dd024a-a8a3-11e9-be47-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российский мобильный оператор «МегаФон» проводит внутреннее расследование на фоне официального протеста и опасений отказа клиентов пользоваться услугами компании.

В результате усилий МИД Азербайджана, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, посольства республики в России провокационная информация о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха была удалена с сайта компании.

Ранее общественные организации «Союз азербайджанцев России», «Союз азербайджанцев мира» и «Всемирный азербайджанский культурный фонд» опубликовали заявление, в котором выразили протест против действий оператора — «МегаФон» в своём прейскуранте в очередной раз указал Нагорный Карабах отдельным государственным образованием. В распоряжении News.ru есть несколько аудиозаписей разговоров клиентов компании с операторами горячей линии, подтверждающих отказ от услуг компании из-за неоднозначной информации.

В то же время Нагорный Карабах не фигурирует в российских официальных документах, и Москва никогда не признавала проходящих там выборных процедур. Принятые Совбезом ООН четыре резолюции по освобождению Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

16 июля компания опубликовала письмо, в котором признала, что в ходе работ по обновлению сайта была обнаружена «некорректная информация, исходя из которой Нагорный Карабах был обозначен как самостоятельная территория, не входящая в состав Азербайджанской Республики». Ошибка была незамедлительно исправлена после её выявления, а ответственные за размещение информации сотрудники отстранены от исполнения должностных обязанностей и понесут дисциплинарное наказание в рамках Трудового кодекса Российской Федерации, отмечено в заявлении оператора за подписью председателя совета директоров ПАО «МегаФон» Евгения Быстрых. Компания принесла «глубочайшие извинения всем, чьи чувства были затронуты этим непредумышленным инцидентом».

Руководитель пресс-службы «МегаФона» Юрий Нехайчук также принёс официальные извинения в адрес азербайджанцев и Азербайджанской Республики в связи с ошибкой, допущенной компанией, передаёт Report.

Также в «МегаФоне» подчёркивают, что основной принцип компании состоит в том, что она «осуществляет свою коммерческую деятельность вне политического или религиозного контекста».