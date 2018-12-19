USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Медведицу нашли на улице в Краснодаре

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Жители Краснодара обнаружили на улице Ратной Славы медведицу. Животное находилось в клетке, стоящей в припаркованной «Газели».

Приехавшие на место полицейские выяснили, что и машина, и зверь принадлежат молодому человеку из Иркутской области. Мужчина является сотрудником передвижного цирка и снимает жильё недалеко от места, где машина оставлена на стоянку, сообщил «Российской газете» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сотрудники правопорядка проверили все документы и условия содержания двухлетней медведицы. Все бумаги оказались в полном соответствии с законом, клетка держится в чистоте, а животное регулярно кормят.

Факта жестокого обращения обнаружено не было, поэтому на владельца зверя не было заведено уголовного дела.

Ранее News.ru сообщал, что департамент охотнадзора Приморского края изъял у местных жителей гималайского медвежонка. Животное держали в тесной клетке во дворе частного дома.


#медведь #краснодар
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
в мире 13:31, 28 ноября 2018
Медведь загрыз женщину с ребёнком в Канаде
происшествия 12:31, 5 ноября 2018
Медведь убил подростка на Камчатке
в мире 17:31, 15 сентября 2018
Бурый медведь «обвенчал» молодожёнов в зоопарке США
происшествия 12:09, 10 августа 2018
Медведь напал на человека в Архангельске
Это произошло прямо во время представления, зрители сняли видео инцидента
происшествия 22:06, 17 июня 2018
Медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом
Это произошло прямо во время представления, зрители сняли видео инцидента
Лента новостей
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
Другие новости
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top