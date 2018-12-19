Медведицу нашли на улице в Краснодаре

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Жители Краснодара обнаружили на улице Ратной Славы медведицу. Животное находилось в клетке, стоящей в припаркованной «Газели».

Приехавшие на место полицейские выяснили, что и машина, и зверь принадлежат молодому человеку из Иркутской области. Мужчина является сотрудником передвижного цирка и снимает жильё недалеко от места, где машина оставлена на стоянку, сообщил «Российской газете» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сотрудники правопорядка проверили все документы и условия содержания двухлетней медведицы. Все бумаги оказались в полном соответствии с законом, клетка держится в чистоте, а животное регулярно кормят.

Факта жестокого обращения обнаружено не было, поэтому на владельца зверя не было заведено уголовного дела.

Ранее News.ru сообщал, что департамент охотнадзора Приморского края изъял у местных жителей гималайского медвежонка. Животное держали в тесной клетке во дворе частного дома.