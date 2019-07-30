https://static.news.ru/photo/da5d3c72-b2d5-11e9-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лесные пожары в Тайге вынудили медведей выйти из леса. Очевидцы сообщают о появлении животных возле дачных участков в Якутии.

Они разоряют грядки и кусты малины, передаёт « Звезда ». Кроме того, медведей замечали на свалках и у дорог в лесу.

Эксперты предупредили, что встреча с хищником может быть опасна. Они порекомендовали держаться подальше от животных.

Как писал News.ru, со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, в связи с лесными пожарами в пяти регионах России был введён режим ЧС. По словам главы Минприроды, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.

По мнению музыканта Юрия Лозы, лесные пожары в Сибири могут быть попыткой скрыть незаконные вырубки тайги. Стихийные бедствия в России, точнее, необходимость их скорейшей ликвидации, вышли на уровень ООН.