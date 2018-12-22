Медведева отдаст подарки болельщиков в детский дом

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Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая итоговое седьмое место на чемпионате России, передаст все подарки, которые ей вручили болельщики, в один из детских домов Мордовии.

19-летняя спортсменка собирается обрадовать воспитанников Ялгинского детского дома, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках Ольгу Ермолину.

Подарки будут переданы 23 декабря.

Ранее News.ru писал, что заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске. Фигуристка допустила одну грубую ошибку в каскаде, упав со второго прыжка. За свой прокат россиянка получила 143,66 балла. По сумме двух программ она набрала 205,90 балла.