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Медведева отдаст подарки болельщиков в детский дом

Евгения Медведева instagram.com/jmedvedevaj

Евгения Медведева

общество [ версия для печати ]

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая итоговое седьмое место на чемпионате России, передаст все подарки, которые ей вручили болельщики, в один из детских домов Мордовии.

19-летняя спортсменка собирается обрадовать воспитанников Ялгинского детского дома, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках Ольгу Ермолину.

Подарки будут переданы 23 декабря.

Ранее News.ru писал, что заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске. Фигуристка допустила одну грубую ошибку в каскаде, упав со второго прыжка. За свой прокат россиянка получила 143,66 балла. По сумме двух программ она набрала 205,90 балла.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #дети
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