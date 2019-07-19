https://static.news.ru/photo/40d9f2e8-ab96-11e9-b47e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Металлургический комплекс имеет стратегическое значение для России. От него зависит успешное развитие промышленности страны и её обороноспособность, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Глава кабмина поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, текст телеграммы обнародован на сайте правительства .

Премьер-министр отметил важность того, что «отечественные разработки в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами». Они повсеместно «применяются в промышленном, жилищном и дорожном строительстве», добавил Медведев.

Он также подчеркнул, что «впечатляющие успехи отрасли» достигнуты благодаря «мастерству и таланту» металлургов, которые проявляют в работе «не только высокий профессионализм, но и лучшие человеческие качества: самоотверженность, дисциплину, выдержку, волю».

По словам Медведева, для решения стоящих перед отраслью задач у её работников «есть глубокие знания, опыт, целеустремлённость», и в этом, подчеркнул председатель правительства, заключается «залог дальнейших успехов».

Ранее News.ru писал, что уральские металлурги представили на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге инновационную сталь. Она была разработана местными специалистами.