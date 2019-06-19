https://static.news.ru/photo/61cddbb8-9291-11e9-9bf0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Регионы не смогут необоснованно повышать цены на жилищно-коммунальные услуги. Теперь их максимальная стоимость ограничена уровнем прогнозируемой инфляции. Об этом в ходе совещания, посвящённого развитию национальных целей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в настоящее время субъекты сами определяют предельный индекс роста цен на коммунальные услуги, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать.

Теперь таких оснований стало меньше. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей, — заявил премьер.

Он отметил в Twitter, что постановление «позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции».

Подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 19 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла. С такой инициативой выступил Минстрой.