Медведев выразил соболезнования в связи с ЧП на Урале

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев высказал слова сочувствия родственникам жертв взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
«Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске», — цитирует правительство ТАСС.
В Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального Минздрава, помощь врачей получили 12 жителей разрушенного дома, четверо из них были доставлены в больницы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. По данным МЧС, в результате полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек.
Ранее News.ru публиковал заявление руководства области о приобретении новой жилплощади для семей пострадавших. Родственникам жертв трагедии выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей. Раненые получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей.