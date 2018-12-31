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Медведев выразил соболезнования в связи с ЧП на Урале

Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев высказал слова сочувствия родственникам жертв взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске», — цитирует правительство ТАСС.

В Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального Минздрава, помощь врачей получили 12 жителей разрушенного дома, четверо из них были доставлены в больницы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. По данным МЧС, в результате полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек.

Ранее News.ru публиковал заявление руководства области о приобретении новой жилплощади для семей пострадавших. Родственникам жертв трагедии выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей. Раненые получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей.


#урал #ЧП #магнитогорск
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