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Медведев уволил замглавы Роспотребнадзора Кузькина

Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

общество [ версия для печати ]

Глава правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Бориса Кузькина.

Соответствующее распоряжение премьер подписал 16 января. В нём отмечено, что чиновник уволен по его собственной просьбе.

Кузькин занимал должность замглавы Роспотребнадзора с 2006 года. К его ведению относились организация и осуществление мер по обеспечению биологической и химической безопасности населения, мобилизационная подготовка ведомства, организация деятельности Роспотребнадзора в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, он курировал деятельность учреждений и предприятий, входящих в систему Роспотребнадзора, управлений ведомства и центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ, государственных научных центров вирусологии и биотехнологии «Вектор» и прикладной микробиологии.

Ранее News.ru сообщил о том, что россияне недовольны работой правительства и высказываются за его отставку. По их мнению, кабмин в нынешнем составе не способен решить проблемы с постоянным ростом цен на продукты и услуги, занятостью населения и снижением уровня доходов.


#РОСПОТРЕБНАДЗОР #дмитриймедведев #отставки
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