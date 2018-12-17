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Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минстроя

Дмитрий Медведев twitter.com/Russian Government/Global Look Press

Дмитрий Медведев

общество [ версия для печати ]

Российский премьер Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя главы Минстроя Наталью Антипину.

Решение связано с переходом высокопоставленной чиновницы на другую работу, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Политик работала в ведомстве с 2014-го, пост замминистра заняла в 2015 году. В августе 2018-го по такой же причине глава кабмина отправил в отставку другого сотрудника Минстроя — Хамита Мавлиярова. После отставки он занялся деятельностью в Фонде проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Ранее News.ru писал о назначении нового заместителя министра цифрового развития. Им стал Михаил Мамонов. До повышения он занимал пост управляющего директора в Российском экспортном центре (РЭЦ) по международному продвижению торговли.


#медведев #Минстрой
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