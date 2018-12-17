Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минстроя

https://news.ru/storage/news/3ebf7f5612d9b44c90e8e810b7712832/bad9b2ce-c236-428e-b94a-e39f761dbe7f_850.jpg twitter.com/Russian Government/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя главы Минстроя Наталью Антипину.

Решение связано с переходом высокопоставленной чиновницы на другую работу, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Политик работала в ведомстве с 2014-го, пост замминистра заняла в 2015 году. В августе 2018-го по такой же причине глава кабмина отправил в отставку другого сотрудника Минстроя — Хамита Мавлиярова. После отставки он занялся деятельностью в Фонде проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Ранее News.ru писал о назначении нового заместителя министра цифрового развития. Им стал Михаил Мамонов. До повышения он занимал пост управляющего директора в Российском экспортном центре (РЭЦ) по международному продвижению торговли.