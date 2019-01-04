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Медведев утвердил стратегию национальной политики

Премьер-министр Дмитрий Медведев Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев

общество [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики. Он рассчитан на ближайшие три года, сообщает пресс-служба правительства России.

Проект был рассмотрен и одобрен на заседании президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям в декабре.

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации в 2019–2021 годах стратегии государственной национальной политики», — сказано в сообщении.

Документ состоит из 58 пунктов, которые направлены «на гармонизацию социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики, содействие этнокультурному развитию народов России».

Ранее, как сообщал News.ru, президент Владимир Путин поручил Российской академии наук разработать специальное учебное пособие по государственной национальной политике. Такое решение глава государства принял по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.


#дмитриймедведев #правительство #национальнаяполитика
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