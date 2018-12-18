Медведев: свалки в нынешнем виде должны быть ликвидированы

https://news.ru/storage/news/258eeb36f6931b94a74117f640700855/cad87857-0ee4-4cf5-8e87-e5f7dd72ed70_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по обращению с твёрдыми коммунальными отходами сказал, что процесс введения новых правил обращения с мусором должен быть плавным. Жители не должны столкнуться с проблемами и сбоями.

Также, по словам председателя российского кабмина, меру нужно реализовать так, чтобы не появилось новых свалок, а коммунальные тарифы остались на прежних уровнях, передаёт ТАСС.

Медведев напомнил, что до 2019 года многие территории страны перейдут на новый порядок обращения с твёрдыми бытовыми отходами, а 27 регионов уже реализовали этот проект.

Сейчас в России, отметил глава правительства, перерабатывается меньше 10% мусора. Это хоть и больше, чем недавний показатель (7%), однако намного меньше, чем в большинстве развитых стран, где вторую жизнь дают 60−80% отходов.

«Общий курс понятен — свалки в том виде, в котором они сегодня существуют, должны быть ликвидированы или преобразованы в современные хранилища», — сказал он.

Медведев также отметил, что нынешняя система закапывания мусора на полигонах ведёт к плохому состоянию экологии и даже к возможной катастрофе.

Ранее News.ru писал о том, что Бурятии может грозить транспортный коллапс. Компания, претендовавшая на звание регионального оператора по обращению с ТБО, объявила о разрыве договора.