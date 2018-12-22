Медведев рассказал о роли энергетики в развитии экономики

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с профессиональным праздником. Глава правительства подчеркнул, что отрасль играет ключевую роль в развитии экономики страны.

По словам премьера, энергия необходима для начала любого дела. В первую очередь и в прямом смысле это относится к экономике и социальной сфере, добавил он.

«Благодаря вам в дома, школы и больницы поступают тепло и свет, чётко работают предприятия и транспорт», — говорится в поздравительном сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Глава кабмина заявил, что российская энергосистема является одной из самых эффективных и надёжных в мире. При этом он отметил важность внедрения цифровых технологий, привлечения инвестиций для реализации масштабных проектов и заботу об экологической безопасности.

Политик напомнил о планах по расширению и модернизации магистральной инфраструктуры и сказал, что решение этой задачи зависит от электрификации транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг», реконструкции централизованных энергосистем и устойчивого энергоснабжения потребителей.

Ранее News.ru писал, что столичные частные управляющие компании задолжали Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) свыше 4 млрд рублей. По словам начальника службы по связям с общественностью и СМИ Дмитрия Филатова, предприятие выиграло уже три дела о взыскании средств в сумме от 10 до 100 млн рублей.