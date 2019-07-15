https://static.news.ru/photo/22875478-a6e3-11e9-b65a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее ускоренные темпы денежных выплат пострадавшим во время паводка в Иркутской области. Согласно документу, устанавливается трёхдневный срок оформления необходимых бумаг для предоставления компенсации.

Центральному банку рекомендовано проконтролировать доведение кредитными организациями денег до получателей.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое поможет ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области <...> Социальные выплаты пострадавшим гражданам, осуществляемые государственными внебюджетными фондами, будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки, — говорится в сообщении на официальной странице кабмина в социальной сети « ВКонтакте ».

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.

Ранее News.ru писал, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости предоставить 3,5 тыс. домов для пострадавших от паводка. Власти и компании собираются организовать для жителей «выставку недвижимости», где люди сами смогут выбрать варианты жилья.