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Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения. Он был удивлён, что зарплаты там ниже прожиточного минимума.

Меня беспокоит именно первичное звено здравоохранения. У нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, но платят меньше, что удивительно, — цитирует РИА...