Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что учителей нужно постепенно избавить от излишней отчётности и выразил уверенность, что 90% запрашиваемой у них информации можно найти на сайте школы.
По отчётности, здесь этого, так сказать, «монстра» нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, — подчеркнул Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия».
Как писал News.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий студентов к работе в школах до получения ими диплома. В документе говорится, что лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.