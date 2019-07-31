https://static.news.ru/photo/34482614-b3af-11e9-873f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ситуация с лесными пожарами в России сложная, однако угрозы для людей нет. Об этом на совещании в Красноярске заявил глава кабмина Дмитрий Медведев, призвав местных чиновников контролировать происходящее на местах.

Горит много лесов. Над рядом населённых пунктов наблюдается смог, задымление. Есть объективные сложности: проблемы расстояний, труднодоступных мест, есть погодные условия. Прогноз, который существует в настоящее время, сложный, неблагоприятный, — цитирует Медведева « Интерфакс ».

По его словам, главной задачей является недопущение распространения огня от природных пожаров на населённые пункты Сибири.

Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты, чтобы не было того, что мы все хорошо помним — 2010 год, — предупредил Дмитрий Медведев.

Глава правительства напомнил, что тогда природные пожары охватили почти всю территорию России, «были десятки погибших, сожжённые населённые пункты, не говоря уже о лесных угодьях и других важных для страны объектах».

Он пообещал оказать помощь федерального центра тем российским субъектам, в которых горят леса, предупредив местных руководителей о необходимости лично контролировать происходящее.

Ещё раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов, — добавил Медведев.

Глава правительства по пути на Дальний Восток заехал в Красноярск, где принял участие в совещании по вопросам борьбы с лесными пожарами.

Как писал News.ru, Минобороны к утру 1 августа завершит создание авиационной группировки для тушения лесных пожаров в Красноярском крае.

Между тем, партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект закона, который запрещает властям регионов отказываться от тушения лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе.