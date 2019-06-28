Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем актёра театра и кино Александра Панкратова-Чёрного. Он отметил его редкий талант и органичность.
В Вашей творческой биографии множество блистательных работ в кино и на театральной сцене. Какую бы роль Вы ни играли, это всегда искренне, глубоко, пронзительно, достоверно, — говорится в телеграмме председателя правительства РФ.
Как писал News.ru, Панкратов-Чёрный срочно доставлен в одну из больниц Москвы. Мужчине стало плохо. По предварительным данным, у актёра резко упало давление до критической отметки. Из-за проблем со здоровьем он потерял сознание.