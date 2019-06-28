Правительство России утвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию, а также обозначило ряд исключений из запрета. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных...