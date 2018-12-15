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Медведев поздравил ансамбль «Берёзка» с юбилеем

Дмитрий Медведев facebook.com/Dmitry.Medvedev

Дмитрий Медведев

общество [ версия для печати ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил хореографический ансамбль «Берёзка» с 70-летием. Он отметил вклад коллектива в создание уникального танцевального стиля, в том числе и прославленного «плывущего» шага, и пожелал вдохновения и удач.

«Ваш ансамбль стал олицетворением России, ее величественной красоты и национального характера. Яркие выступления красноречивее любых слов рассказывают зрителям о нашей культуре, истории, помогают людям из самых разных стран лучше узнать и понять Россию», — говорится в сообщении.

Ансамбль «Берёзка» в 1948 году основала хореограф Надежда Надеждина.

Ранее News.ru писал о том, что Медведев выбрал лучшие спектакли по русской классике. Лауреатами правительственной премии стали Новосибирский театр «Глобус», бурятский театр «Ульгэр» и ставропольский театр кукол.


#дмитриймедведев #хореография
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