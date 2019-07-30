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Либертарианская партия отозвала заявку на проведение митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Лидер организации Михаил Светов заявил, что организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы.

Он заявил, что столичная администрация отказалась от согласования любой площадки кроме проспекта Академика Сахарова. Рассматривать другие варианты публичных акций, например шествия, они отказались тоже. Прямой и жёсткий ультиматум, — написал...