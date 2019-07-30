https://static.news.ru/photo/d1984f08-b2c3-11e9-b40c-fa163e074e61_660.jpgФото: МЧС РФ
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
Нельзя допустить разрастания огня до границ населённых пунктов. Тем более все мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна и ситуация была очень тяжёлой, — цитирует РИА Новости Медведева, который 30 июля провёл совещание с вице-премьерами.
Глава кабмина поручил организовать необходимые превентивные мероприятия, чтобы ситуация с лесными пожарами не вышла из-под контроля.
Ранее News.ru писал, что из-за лесных пожаров в пяти регионах России был введён режим чрезвычайной ситуации. Площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сейчас в Бурятии, Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.