Лесной пожар на Алтае Фото: Wen Xiaolin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель правительства Дмитрий Медведев сказал руководителям российских регионов, что они должны самостоятельно контролировать развитие ситуации с лесными пожарами.

Огонь не должен распространиться до границ населённых пунктов, отметил политик.

Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом, — передаёт его слова ТАСС.

Премьер-министр поручил своему заместителю Дмитрию Козаку изучить положение дел на месте.

Как ранее писал News.ru, во вторник, 30 июля, пожары в России, точнее, необходимость их скорейшего тушения, вышли на уровень ООН. В российских регионах между тем призывают не пороть горячку и спокойнее относиться к подобным ЧП, которые были «и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад». В Организации Объединённых Наций, похоже, в корне не согласны с таким подходом. Там уверены: речь уже идёт о заботе всего мира.

 

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