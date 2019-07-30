https://static.news.ru/photo/d7835eaa-b2bc-11e9-927c-fa163e074e61_660.jpgЛесной пожар на АлтаеФото: Wen Xiaolin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Председатель правительства Дмитрий Медведев сказал руководителям российских регионов, что они должны самостоятельно контролировать развитие ситуации с лесными пожарами.
Огонь не должен распространиться до границ населённых пунктов, отметил политик.
Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом, — передаёт его слова ТАСС.
Премьер-министр поручил своему заместителю Дмитрию Козаку изучить положение дел на месте.
Как ранее писал News.ru, во вторник, 30 июля, пожары в России, точнее, необходимость их скорейшего тушения, вышли на уровень ООН. В российских регионах между тем призывают не пороть горячку и спокойнее относиться к подобным ЧП, которые были «и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад». В Организации Объединённых Наций, похоже, в корне не согласны с таким подходом. Там уверены: речь уже идёт о заботе всего мира.