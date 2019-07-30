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Законопроект о «значимых сайтах» имеет перспективы стать всесторонне изученным с учётом конструктивной критики ведущих участников рынка. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Законопроект понятен, логика в его сути прослеживается. Но вы видите реакцию рынка, наших гигантов. Мы не можем закрыть глаза, не посоветовавшись с ними, автоматически приступать к рассмотрению, — цитирует Боярского...