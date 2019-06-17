https://static.news.ru/photo/a24dd52a-90f8-11e9-ac1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с ценами на бензин. По его словам, если информация о росте цен подтвердится, необходимо будет принять меры.

Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причём речь идёт о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках «Газпром нефти», некоторых других, — цитирует главу кабмина ТАСС .

В ответ Козак заверил, что этот вопрос планируется обсудить вечером 17 июня на встрече с главами нефтяных компаний.

О своём намерении разобраться в вопросе ценообразования Медведев написал в Twitter, отмечает « Свободная пресса ». Премьер пообещал принять меры к нефтяным компаниям, если окажется, что проблема носит системный характер.

О появляющейся информации о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири: дал поручение разобраться в ситуации. Если проблема носит системный характер, будем принимать те меры по отношению к нефтяным компаниям, которые неоднократно обсуждали — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 17 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал. что резкое подорожание бензина зафиксировали сразу в нескольких российских регионах. По данным Росстата, с 3 по 9 июня цены выросли в 58 субъектах РФ. Самый большой скачок произошёл в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях.