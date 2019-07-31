https://static.news.ru/photo/823c5d50-b41c-11e9-a4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство охраны природы Якутии/РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Подготовить доклад необходимо до 1 ноября.

Как писал News.ru, ранее глава российского правительства заявил, что ситуация с лесными пожарами в России сложная, однако угрозы для людей нет. По его словам, главной задачей является недопущение распространения огня от природных пожаров на населённые пункты Сибири. Он также пообещал оказать помощь федерального центра тем российским субъектам, в которых горят леса, предупредив местных руководителей о необходимости лично контролировать происходящее.