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Медведев поручил Мутко заняться ситуацией с газоснабжением

Дмитрий Медведев (слева) и Виталий Мутко (справа) Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев (слева) и Виталий Мутко (справа)

общество [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев после взрыва газа в городе Шахты поручил вице-премьеру Виталию Мутко проанализировать ситуацию и нормативные документы в области газоснабжения.

Глава кабмина напомнил, что это уже второй подобный случай за последнее время.

По его словам, 14 января также состоится обсуждение темы надзора в газовой отрасли, в рамках которого планируется рассмотреть обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги и, по возможности, перераспределить их.

«Ну и, конечно, нужно провести „разбор полётов“ не только в следственной части — такого рода поручение уже дано, — уголовное дело уже возбуждено, но и в части соответствования этих требований современным подходам», — отметил он.

Политик уточнил, что анализ ситуации необходимо провести совместно с Министерством строительства, МЧС и надзорными ведомствами, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готовит поправки в законодательство, которые предусматривают установку газовых плит с автоматическим отключением при утечке в домах, где прошёл капитальный ремонт.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #медведев #Мутко #газоснабжение
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