Винные напитки, которые производят из виноматериалов, необходимо маркировать, чтобы у потребителей была возможность отличить их от вина, созданного из винограда. Поручение проработать этот вопрос на заседании кабмина дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Соответствующий пункт будет внесён в протокол заседания правительства.
Речь об этом зашла в ходе обсуждения законопроектов, которые предусматривают изменения в Налоговый кодекс в части контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, передаёт
К винным напиткам относится алкогольная продукция крепостью от 1,5 до 22 градусов, которая содержит не менее 50% виноматериалов.
Предполагается, что соответствующая маркировка будет нанесена на бутылки.
Ранее, как писал News.ru, министерство сельского хозяйства поддержало предложение правительства о введении минимальной розничной цены на винные напитки. Предполагается, что это поможет борьбе с контрафактной продукцией.