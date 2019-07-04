https://static.news.ru/photo/bf886dde-9e55-11e9-88cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Винные напитки, которые производят из виноматериалов, необходимо маркировать, чтобы у потребителей была возможность отличить их от вина, созданного из винограда. Поручение проработать этот вопрос на заседании кабмина дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Соответствующий пункт будет внесён в протокол заседания правительства.

Речь об этом зашла в ходе обсуждения законопроектов, которые предусматривают изменения в Налоговый кодекс в части контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, передаёт РИА Новости .

К винным напиткам относится алкогольная продукция крепостью от 1,5 до 22 градусов, которая содержит не менее 50% виноматериалов.

Предполагается, что соответствующая маркировка будет нанесена на бутылки.

Ранее, как писал News.ru, министерство сельского хозяйства поддержало предложение правительства о введении минимальной розничной цены на винные напитки. Предполагается, что это поможет борьбе с контрафактной продукцией.