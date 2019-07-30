https://static.news.ru/photo/c6e338b8-b2bc-11e9-994f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта под Саратовом, которому будет присвоено имя Юрия Гагарина.

Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия Гагарина. Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте, — сообщил Медведев на встрече с вице-премьерами.

Как ранее писал News.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что международный аэропорт Гагарин под Саратовом может открыться ранее запланированного срока. По его словам, воздушная гавань может начать работу уже в августе 2019 года, если Минфин до конца апреля доведёт лимиты финансирования до ФГКУ «Росгранстрой», подведомственного Минтрансу.

Строительство аэропорта ведётся в рамках программы «Развитие транспортной системы России». Гагарин — совместный проект государства и частного инвестора в лице УК «Аэропорты регионов». Его стоимость оценивается в 20 млрд рублей.