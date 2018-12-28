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Празднование дня рождения Петра I подготовит Медведев

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Подготовкой и проведением празднования 350-летия со дня рождения Петра I займётся специальный комитет, который возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На официальном интернет-портале правовой информации появился утверждённый состав комитета. Указ о его создании президент России Владимир Путин подписал еще в октябре. Празднования намечены на 2022 год. Под началом Медведева над этой задачей будут работать министр культуры РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Ольга Васильева, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития волонтёрства в стране. Она рассчитана на период до 2025 года.


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