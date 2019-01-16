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Медведев пересел на отечественный лимузин Aurus

MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на Гайдаровский форум на отечественном лимузине Aurus проекта «Кортеж». По словам пресс-секретаря премьера Олега Осипова, теперь этот автомобиль будет основным для главы правительства.

Медведев опробовал новый лимузин, когда ездил на рождественскую службу в Храм Христа Спасителя. Вскоре автопарк премьер-министра пополнят другие автомобили проекта «Кортеж», в частности в распоряжении Медведева окажутся минивэны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей для первых лиц государства на единой модульной платформе: лимузин, седан, минивэн.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин похвалил свой лимузин Aurus из проекта «Кортеж». По его словам, автомобиль хорошо собран и очень удобный. Глава государства подчеркнул, что сам за рулём лимузина не был, так как предпочитает машины поменьше.


#автомобили #дмитриймедведев #лимузины
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