https://static.news.ru/photo/c2e941c4-9e4b-11e9-9881-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным. Осторожность нужна в связи с тем, что нововведение коснётся десятков миллионов граждан, заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодателям предстоит подготовиться к изменениям.

Этот переход <...> касается около 60 млн работников, приблизительно 8,5 млн хозяйствующих субъектов. Именно поэтому остаётся возможность ведения трудовых книг на бумаге, если сотрудник такое заявление будет подавать, — заявил Медведев, его слова приводит РИА Новости .

Председатель правительства, впрочем, уточнил, что в начале трудового пути документ будет оформляться именно в электронном виде. Это позволит снизить издержки для работодателей, которые сейчас хранят информацию в бумажном виде, а также сохранить информацию о работниках в случае утери обычных документов.

Вместе с тем, как ранее писал News.ru, эксперты сомневаются в возможности быстрого перехода на электронные трудовые книжки. По их словам, россиянам не следует на первых порах отказываться от бумажных вариантов и следить за тем, чтобы все записи о стаже и месте работы в них дублировались.