https://static.news.ru/photo/5cf9f368-a08a-11e9-901a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Профессия работников морского и речного флота по праву считается одной из самых сложных и ответственных. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он поздравил представителей этой отрасли с профессиональным праздником. Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте правительства .

Такой труд, заявил глава кабмина, «требует высочайшей квалификации и самоотдачи, мужества и выдержки, целеустремлённости и дисциплины». Он также выразил уверенность, что во многом благодаря именно этим людям «развиваются внутреннее судоходство и Северный морской путь, осваиваются новые месторождения полезных ископаемых, активно ведётся международная торговля».

Председатель правительства отметил, что сейчас в России формируется единое цифровое транспортное пространство. По его словам, «использование инновационных технологий и сервисов позволит расширить экспортные и транзитные возможности отрасли, повысить качество пассажирских и грузовых перевозок». Всё это в конечном итоге сделает «удобней и безопасней жизнь миллионов людей», подчеркнул политик.

Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин отметил значимую роль водного транспорта в социально-экономическом развитии государства, в укреплении межрегиональных и международных связей.