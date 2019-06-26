https://static.news.ru/photo/5e3e5368-981a-11e9-8b8a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил узаконить конфискацию автомобилей у водителей, которые совершили ДТП в алкогольном опьянении.

Предложение по конфискации объекта автотранспортного нарушения <...> можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса (КоАП. — Ред.), — сказал глава кабмина на заседании Госсовета 26 июня.

Ранее с такой инициативой выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По словам премьер-министра, конфискация может быть предусмотрена с «применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу». Таким образом, владелец автомобиля сможет потребовать компенсации за конфискацию автомобиля у виновника ДТП, если тот находился за рулём в состоянии опьянения.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило разработать «стратегический документ», призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля. Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом. По сравнению с 2006 годом смертность на российских дорогах уже снизилась в два раза. К 2024 году её планируют снизить в три с половиной раза, а к 2030 году довести до нуля, писал News.ru.