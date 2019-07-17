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Россия должна перейти на электронные паспорта к 2024 году, в настоящее время необходимо определить параметры документа. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.

Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остаётся немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта, — цитирует Медведева РИА Новости .

Глава кабмина также отметил необходимость окончательного определения с оптимальным видом электронного паспорта, а также с тем, что он должен содержать и как этот документ будет защищён.

Мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году, — резюмировал Дмитрий Медведев.

Как писал News.ru, ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что российские власти будут готовы к введению электронных паспортов в 2022 году.

В конце 2018 года в МВД сообщили о неготовности инфраструктуры к переходу россиян на электронные удостоверения личности. Более того, в ведомстве на тот момент не видели для этого экономического и финансового обоснования.