https://static.news.ru/photo/d36454b0-9cf9-11e9-acd0-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава кабмина Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин соболезнуют в связи с гибелью 14 подводников из-за пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота (ВМФ).

Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны, — цитирует ТАСС пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

В свою очередь, председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал гибель моряков большим горем для всех.

Выражаю глубокие соболезнования родным моряков-подводников, погибших в результате пожара 1 июля. Их трагическая гибель — это огромное горе для семей, близких, всех нас. Светлая память, — приводит текст соболезнования спикера нижней палаты РИА Новости .

Как писал News.ru, 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о том, что аппарат, в результате пожара на котором погибли подводники, находится на обследовании. Его проводят специалисты Северного морского флота. Проверку также проводит СК.