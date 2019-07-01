https://static.news.ru/photo/e57ddf78-9c08-11e9-9b01-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: АГН «Москва»

Издание «Медуза» опубликовало новое расследование журналиста Ивана Голунова, с которым он связывал своё задержание и последовавший арест. Репортёра подозревали в попытке распространения наркотиков.

«Тот самый текст», как отмечают в редакции, одновременно напечатали ещё несколько изданий. Полный текст содержится в «Новой газете», Forbes, на сайте радиостанции «Эхо Москвы», с сокращениями расследование можно прочесть у РБК.

Как отмечает «Медуза», в работе над расследованием Голунову помогали коллеги из других СМИ. Они собрали информацию о переделе столичного рынка ритуальных услуг.

Как писал News.ru, корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Это произошло примерно через час после сдачи черновика расследования в редакцию.

Тогда в полиции заявили, что при досмотре и дома у репортёра нашли свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.