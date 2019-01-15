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Редакцию Meduza настигнет очередной кадровый удар

Александр Горбачёв Александр Горбачёв/facebook.com

Александр Горбачёв

общество [ версия для печати ]

Заместитель главного редактора сетевого издания «Медуза» Александр Горбачёв объявил об увольнении. В конце января журналист покинет свой пост и начнёт искать работу.

Среди причин указываются разногласия с руководством СМИ. Об этом говорится в тексте, размещённом на странице сотрудника на сайте Facebook.

«Мне не близка публичная риторика руководства „Медузы“ относительно произошедшего за последние три месяца и происходящего. Мне также не близко, как многие сложные вопросы решаются внутри редакции — и последствия этих решений. Разумеется, это тоже было фактором», — написал Горбачёв.

Заместитель главного редактора до «Медузы» девять лет работал в «Афише», в том числе возглавлял издание. Два года обучался в США и удостоился Master of Arts в старейшей школе журналистики в Штатах, являлся сотрудником Newsweek.

В «Медузу» он пришёл в 2016-м руководить отделом специальных корреспондентов, последние шесть месяцев занимает нынешнюю должность и фактически контролирует создание всех репортёрских текстов.

Ранее News.ru сообщал об отставке главреда «Медузы» Ивана Колпакова. Его обязанности исполняет управляющий редактор Татьяна Ершова. Скандал с участием медиаменеджера разразился 25 октября. Гендиректор и учредитель издания Галина Тимченко тогда сообщила, что Колпаков отстранён от должности до заседания Совета директоров. По её словам, это было вызвано подозрениями в «неподобающем поведении».


#Meduza #журналистика
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