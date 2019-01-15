Редакцию Meduza настигнет очередной кадровый удар

https://news.ru/storage/news/d8009f9e1217148f5c10b2051d31a790/1f041ef2-f2e2-4361-bbf4-54d42b389c34_850.jpg Александр Горбачёв/facebook.com

Александр Горбачёв

Заместитель главного редактора сетевого издания «Медуза» Александр Горбачёв объявил об увольнении. В конце января журналист покинет свой пост и начнёт искать работу.

Среди причин указываются разногласия с руководством СМИ. Об этом говорится в тексте, размещённом на странице сотрудника на сайте Facebook.

«Мне не близка публичная риторика руководства „Медузы“ относительно произошедшего за последние три месяца и происходящего. Мне также не близко, как многие сложные вопросы решаются внутри редакции — и последствия этих решений. Разумеется, это тоже было фактором», — написал Горбачёв.

Заместитель главного редактора до «Медузы» девять лет работал в «Афише», в том числе возглавлял издание. Два года обучался в США и удостоился Master of Arts в старейшей школе журналистики в Штатах, являлся сотрудником Newsweek.

В «Медузу» он пришёл в 2016-м руководить отделом специальных корреспондентов, последние шесть месяцев занимает нынешнюю должность и фактически контролирует создание всех репортёрских текстов.

Ранее News.ru сообщал об отставке главреда «Медузы» Ивана Колпакова. Его обязанности исполняет управляющий редактор Татьяна Ершова. Скандал с участием медиаменеджера разразился 25 октября. Гендиректор и учредитель издания Галина Тимченко тогда сообщила, что Колпаков отстранён от должности до заседания Совета директоров. По её словам, это было вызвано подозрениями в «неподобающем поведении».