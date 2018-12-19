Медсестру из Кургана обвинили в хищении лекарств от ВИЧ

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Медработница из Кургана стала фигуранткой уголовного дела о хищении лекарственных препаратов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, медсестра одного из медицинских центров Кургана похитила более 400 упаковок лекарств, предназначенных для больных ВИЧ, а также гепатитом В и С. Препараты отпускаются только по рецепту врача. Женщина якобы подделывала в отчётах данные о выданных лекарствах, говорится на сайте ведомства.

Своими действиями обвиняемая причинила ущерб медучреждению, в котором она работает, на сумму 3 млн рублей. В ходе обыска в помещениях, принадлежащих родственникам медсестры, оперативники обнаружили большую часть похищенных препаратов.

Уголовное дело направлено в суд.

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