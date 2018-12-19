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Медсестру из Кургана обвинили в хищении лекарств от ВИЧ

45.мвд.рф

общество [ версия для печати ]

Медработница из Кургана стала фигуранткой уголовного дела о хищении лекарственных препаратов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, медсестра одного из медицинских центров Кургана похитила более 400 упаковок лекарств, предназначенных для больных ВИЧ, а также гепатитом В и С. Препараты отпускаются только по рецепту врача. Женщина якобы подделывала в отчётах данные о выданных лекарствах, говорится на сайте ведомства.

Своими действиями обвиняемая причинила  ущерб медучреждению, в котором она работает, на сумму 3 млн рублей. В ходе обыска в помещениях, принадлежащих родственникам медсестры, оперативники обнаружили большую часть похищенных препаратов.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее News.ru писал, что в Петербурге осудили священника и его жену, приёмная дочь которых умерла из-за запущенной ВИЧ-инфекции. По версии следствия, супруги намеренно уклонялись от лечения девочки.


#лекарства #уголовноедело #хищение #Курган
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