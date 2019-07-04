https://static.news.ru/photo/de8f42b2-9e6d-11e9-9a7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Единая медицинская карта для каждого пациента будет внедрена в Москве. В ней в электронном формате соберут всю информацию о человеке, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это планируется реализовать на втором этапе внедрения программы стандартов московских поликлиник, уточнила она.

Это существенно повысит информацию о пациенте и в дальнейшем позволит более качественно осуществлять лечение, — пояснила Ракова, её слова приводит РИА Новости .

Она отметила, что проблема нехватки электронных карт сейчас решается с помощью оцифровки обычных бумажных карт.

Программа стандартов московских поликлиник касается всех самых важных аспектов: укомплектованности персоналом, оснащённости необходимым оборудованием, а также единых требований к условиям комфорта работников и пациентов.

Ранее News.ru писал, что жители столицы смогут получить онлайн-доступ к своим медицинским картам. Там будут содержаться все сведения о здоровье, включая результаты проведённых исследований и рекомендации врачей.