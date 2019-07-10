https://static.news.ru/photo/5894ea7e-a316-11e9-8f31-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Призыв снести памятник павшим под Прохоровкой является очередной инсинуацией в прессе, которая необходима для политических пропагандистов на Западе. С таким заявлением выступил министр культуры Владимир Мединский.

Ранее журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал немедленно снести памятник Победы, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Проигравшая сторона всегда пытается выиграть войну потом в мемуарах, так делали и нацистские генералы в 50–60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на Западе, — отметил министр.

Он подчеркнул, что в статье содержится несколько «лживых тезисов», передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, популярный телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что на призывы снести памятник павшим в сражении под Прохоровкой в 1943 году нельзя реагировать, потому что люди просто пытаются переписать историю.