Фото: АГН «Москва»

Туман ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье, 14 июля. В связи с этим синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении Гидрометцентра. В городе ночью ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет в районе 7–9 градусов тепла. Как ранее...