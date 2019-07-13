https://static.news.ru/photo/4a739da4-a588-11e9-8245-fa163e074e61_1024.jpgАктер Борис Клюев в роли Маттиаса Клаузена во время репетиции премьерного спектакля «Перед заходом солнца» по одноименной пьесе Герхарта Гауптмана в Государственном академическом Малом театреФото: АГН «Москва»
Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России Бориса Клюева. Он назвал его «актёром щедрого и многогранного таланта».
Вы исполнили десятки ролей на сцене Малого театра и в кино, подарив зрителям целую галерею ярких образов, — говорится в телеграмме министра.
Он также отметил активную педагогическую деятельность Клюева в Щепкинском училище.
Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием. Глава страны пожелал знаменитому режиссёру здоровья и реализации намеченных планов.