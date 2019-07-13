Актер Борис Клюев в роли Маттиаса Клаузена во время репетиции премьерного спектакля «Перед заходом солнца» по одноименной пьесе Герхарта Гауптмана в Государственном академическом Малом театре Фото: АГН «Москва»

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России Бориса Клюева. Он назвал его «актёром щедрого и многогранного таланта».

Вы исполнили десятки ролей на сцене Малого театра и в кино, подарив зрителям целую галерею ярких образов, — говорится в телеграмме министра.

Он также отметил активную педагогическую деятельность Клюева в Щепкинском училище.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием. Глава страны пожелал знаменитому режиссёру здоровья и реализации намеченных планов.

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