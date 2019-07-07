https://static.news.ru/photo/511a49ea-a0cf-11e9-b5bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр культуры Владимир Мединский посоветовал россиянам побывать в уникальных уголках России, прежде чем ехать на отдых за рубеж. Он напомнил, что в стране есть около трёх десятков памятников ЮНЕСКО и одно только это может помочь составить маршрут.

Страна наша потрясающая, очень красивая. Ничего подобного нигде в мире нет, — цитирует Мединского ТАСС .

В качестве примера глава Минкульта привёл памятники древнего Пскова, которые были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам министра, регион буквально «переполнен» шедеврами мирового зодчества, поэтому россиянам необходимо «поехать в Псковскую область посмотреть, поразиться».

Думаю, прежде чем ехать в Турцию, стоит поехать в Псковско-Печерский монастырь, в псковские церкви, которым тысяча лет и больше, — высказал мнение Мединский.

Как ранее писал News.ru, номинированные Россией на внесение в список ЮНЕСКО памятники включают 17 объектов. Среди них — Покровская и Гремячая башни Псковской крепости, храмы XII–XVII веков, построенные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Псковского кремля, сооружённые в XVII веке.