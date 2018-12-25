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Мединский намерен защитить российское кино от Голливуда

Владимир Мединский Сергей Булкин/News.ru

Владимир Мединский

общество [ версия для печати ]

Минкультуры России призывает увеличить финансовую помощь, субсидии для российского кино и усилить его защиту на фоне «сопротивления голливудского лобби». Об этом заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский.

«Потому что если мы хотя бы как-то субсидируем, поддерживаем кинопроизводство отечественное… то в части госпротекционизма — защиты своего рынка, мы просто уверенно занимаем последнее место среди всех государств, которые хотят иметь собственный кинематограф, к сожалению», — признал министр.

Он подчеркнул, что понемногу локальные меры госпротекционизма министерство продвигает, но этого мало.

При этом Мединский отметил, что общество к этому не готово.

«Нам говорят: вы хотите запретить Голливуд?» — добавил министр.

По его словам, подобные действия встречают сопротивление со стороны коммерческих структур, которые боятся, что потеряют подростковую аудиторию. «Есть сопротивление голливудского лобби», — рассказал Мединский.

Ранее Мединский прочитал стихотворение «Солнечный зайчик взломал потолок» Егора Летова. 


#кино #ГОЛЛИВУД #владимирмединский
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