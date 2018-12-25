Мединский намерен защитить российское кино от Голливуда

Минкультуры России призывает увеличить финансовую помощь, субсидии для российского кино и усилить его защиту на фоне «сопротивления голливудского лобби». Об этом заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский.
«Потому что если мы хотя бы как-то субсидируем, поддерживаем кинопроизводство отечественное… то в части госпротекционизма — защиты своего рынка, мы просто уверенно занимаем последнее место среди всех государств, которые хотят иметь собственный кинематограф, к сожалению», — признал министр.
Он подчеркнул, что понемногу локальные меры госпротекционизма министерство продвигает, но этого мало.
При этом Мединский отметил, что общество к этому не готово.
«Нам говорят: вы хотите запретить Голливуд?» — добавил министр.
По его словам, подобные действия встречают сопротивление со стороны коммерческих структур, которые боятся, что потеряют подростковую аудиторию. «Есть сопротивление голливудского лобби», — рассказал Мединский.
Ранее Мединский прочитал стихотворение «Солнечный зайчик взломал потолок» Егора Летова.