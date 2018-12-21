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Песков прочитал вслух «Приключения Буратино»

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

общество [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вместе с ведущими российскими политиками прочитал детские сказки для новогоднего проекта Google.

Компанию чиновнику составили глава Минкульта Владимир Мединский, министр цифрового развития Константин Носков, руководитель думского комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также Елена Ямпольская, возглавляющая Совет по культуре, пишет издание «Открытые медиа».

Мединскому достался отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, Носкову — «Конёк-Горбунок», Песков прочитал фрагмент из «Приключений Буратино», а Елена Ямпольская произнесла фразу из «Лягушки-путешественницы»: «Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала!»

Всего в проекте разработчика приняли участие свыше 300 чтецов. Трансляция длилась более девяти часов.

Ранее News.ru сообщал о погоде в Москве на Новый год. Гидрометцентр России пообещал «хороший и красивый снежный покров» в период праздников.


#песков #Мединский #новыйгод
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