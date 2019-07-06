https://static.news.ru/photo/dccb510c-a019-11e9-ace8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Система здравоохранения в Саратовской области подвергнется оптимизации. Чиновники намерены сократить в региональных лечебных учреждениях 1500 койко-мест.

Об этом пишет издание « Бизнес-вектор » со ссылкой на министра здравоохранения области Наталью Мазину. Чиновница объявила о грядущих сокращениях во время видеоконференции с сотрудниками отрасли.

В частности, как отмечает издание, региональные власти намерены закрыть хирургическое торакальное отделение городской клинической больницы № 2 имени Разумовского. В этом учреждении оказывают помощь больным с доброкачественными и злокачественными опухолями лёгких, травмами, кровотечениями и другими заболеваниями.

Как заявил заведующий отделением Михаил Тахтамыш, закрытие станет «непростительным шагом для региональной медицины».

Ни в коем случае нельзя закрывать отделение лёгочной хирургии! Оно рассчитано на 30 коек, за год мы принимаем порядка 1200 больных и оперируем до 600 человек. За 2016–2018 годы наши специалисты провели 578 консультаций больных из других лечебных учреждений, из них 124 были переведены в больницу № 2, — отметил медик.

По его словам, эти показатели говорят о необходимости не оптимизации, а, напротив, расширения коечного фонда.

Нуждающихся в медицинской помощи намного больше. Если закроют это отделение, люди будут просто умирать от рака лёгких дома, — резюмировал Тахтамыш.

По его словам, хирургическое торакальное отделение — единственное в Саратове, «принимающее всю экстренную патологию».

Как отмечает издание, чиновники регионального Минздрава объяснили врачам необходимость такого решения экономическими причинами. По мнению докторов, таким образом власти пытаются «улучшить официальную статистику по заболеваниям».

Как писал News.ru, в июне около 200 жителей города Глазова в Республике Удмуртия вышли на митинг против оптимизации системы здравоохранения. Протестующие опасаются, что из-за политики властей у пациентов будут нарушены права на качественную помощь, а у медработников — на труд.