https://static.news.ru/photo/de142390-9cd6-11e9-be66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Минздраву проверить практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств. Отдельное внимание российский лидер попросил обратить на преступления, совершённые по неосторожности и не представляющие общественной опасности.

Такие деяния должны быть декриминализованы. Представить предложения по этому вопросу ведомства должны до 1 октября 2019 года, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что Путин направил Генеральной прокуратуре ряд поручений, связанных с анализом правоприменительной практики по ряду уголовных и административных дел. Работать ведомство должно вместе с СКР, МВД, ФСБ, Роскомнадзором и Верховным судом.