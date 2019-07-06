Врачи, скорее всего, не станут ампутировать правую кисть у избитой в Ингушетии девочки, так как кровообращение в руки начало восстанавливаться.
Утром, знаете, в 6 утра, у меня было самое радостное сообщение — о том, что ручка розовая, что, скорее всего, удастся кисть сохранить, — сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова во время программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
По её словам, специалисты научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда ребёнок был доставлен для лечения, отмечают восстановление кровообращения в руке. До этого специалисты не исключили, что кисть придётся ампутировать.