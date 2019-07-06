https://static.news.ru/photo/035ce66e-9fd9-11e9-be74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Врачи, скорее всего, не станут ампутировать правую кисть у избитой в Ингушетии девочки, так как кровообращение в руки начало восстанавливаться.

Утром, знаете, в 6 утра, у меня было самое радостное сообщение — о том, что ручка розовая, что, скорее всего, удастся кисть сохранить, — сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова во время программы «Вести в субботу» на телеканале « Россия 1 ».

По её словам, специалисты научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда ребёнок был доставлен для лечения, отмечают восстановление кровообращения в руке. До этого специалисты не исключили, что кисть придётся ампутировать.

Как ранее сообщал News.ru, 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. По подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности. 5 июля ребёнка в сопровождении медиков отправили в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.