https://static.news.ru/photo/3b31e7d4-b383-11e9-b30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Вреда для здоровья от курения IQOS меньше, чем от обычных сигарет. Об этом заявил заместитель директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей при Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Блохина Константин Лактионов.

По словам специалиста, температура, при которой происходит попадание канцерогенных веществ в организм, играет немаловажную роль, и IQOS в этом смысле — «меньшее зло». Вместе с тем он напомнил о вреде курения.

Лактионов отметил, что сигареты приводят к возникновению более чем 10 злокачественных образований — от рака лёгких и до рака кишечника. В свою очередь курение сигар предрасполагает к развитию рака ротовой полости, а курение трубки — к развитию рака губы.

Поэтому курящий может сам себе выбрать рак, который у него разовьётся, — цитирует Лактионова АГН « Москва ».

Ранее, как писал News.ru, британские cпециалисты предложили курильщикам новый способ избавления от пагубной привычки. Исследование показало, что бросить курить помогает денежное вознаграждение.