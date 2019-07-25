Высокие показатели окружности талии (ОТ) у женщин среднего возраста повышают риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
К такому выводу пришла команда учёных из медицинского университета в штате Айова в США. Исследования проводились 20 лет, в них приняли участие свыше 157 тыс. женщин в возрасте от 45 лет. Специалисты следили за показателями охвата талии и индекса массы тела (ИМТ, который вычисляется делением веса в килограммах на квадрат роста в метрах). ИМТ помогает определить отклонения от нормальной массы тела в ту или иную сторону. Норма находится в интервале от 18,5 до 25 единиц, от 25 до 30 — избыточная масса тела, а свыше 30 уже считается ожирением.
Американские медики выяснили, что ИМТ не учитывает тип и расположение жировых отложений, которые играют ключевую роль в развитии болезней сердца и сосудов, а также рака.
В результате эксперимента выяснилось, что дамы с ИМТ меньше 25, но с обхватом талии, превышающим 89 сантиметров, подвержены большему количеству болезней, чем женщины с таким же весом, но более узкой талией. Обладательницы жировой «подушки безопасности» чаще заболевали онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и во многих случаях такие болезни заканчивались смертью пациенток.
Учёные утверждают, что лишний жир на талии скапливается из-за проблем с обменом веществ, воспалений и нечувствительности к инсулину. Широкая талия может стать причиной возникновения злокачественных опухолей в толстой кишке и молочной железе, информирует
Ранее специалисты из Американской ассоциации диабета посоветовали людям, желающим быстро избавиться от лишнего жира на животе, готовить еду на подсолнечном, оливковом или рапсовом масле. Проведённое исследование показало, что благодаря содержанию в них мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров при соблюдении диеты можно добиться стройной талии и плоского живота. Диетологи советуют обратить внимание на полезные жиры и масла, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах и йогурте. Их стоит употреблять дозированно, писал News.ru.