https://static.news.ru/photo/72e8ae06-aed3-11e9-8c64-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Высокие показатели окружности талии (ОТ) у женщин среднего возраста повышают риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

К такому выводу пришла команда учёных из медицинского университета в штате Айова в США. Исследования проводились 20 лет, в них приняли участие свыше 157 тыс. женщин в возрасте от 45 лет. Специалисты следили за показателями охвата талии и индекса массы тела (ИМТ, который вычисляется делением веса в килограммах на квадрат роста в метрах). ИМТ помогает определить отклонения от нормальной массы тела в ту или иную сторону. Норма находится в интервале от 18,5 до 25 единиц, от 25 до 30 — избыточная масса тела, а свыше 30 уже считается ожирением.

Американские медики выяснили, что ИМТ не учитывает тип и расположение жировых отложений, которые играют ключевую роль в развитии болезней сердца и сосудов, а также рака.

В результате эксперимента выяснилось, что дамы с ИМТ меньше 25, но с обхватом талии, превышающим 89 сантиметров, подвержены большему количеству болезней, чем женщины с таким же весом, но более узкой талией. Обладательницы жировой «подушки безопасности» чаще заболевали онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и во многих случаях такие болезни заканчивались смертью пациенток.

Учёные утверждают, что лишний жир на талии скапливается из-за проблем с обменом веществ, воспалений и нечувствительности к инсулину. Широкая талия может стать причиной возникновения злокачественных опухолей в толстой кишке и молочной железе, информирует Пятый канал .

Ранее специалисты из Американской ассоциации диабета посоветовали людям, желающим быстро избавиться от лишнего жира на животе, готовить еду на подсолнечном, оливковом или рапсовом масле. Проведённое исследование показало, что благодаря содержанию в них мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров при соблюдении диеты можно добиться стройной талии и плоского живота. Диетологи советуют обратить внимание на полезные жиры и масла, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах и йогурте. Их стоит употреблять дозированно, писал News.ru.