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Медики отметили рост больных гриппом и ОРВИ в Москве

Андрей Любимов /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Столичное управление Роспотребнадзора сообщает о сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом показатели во всех возрастных группах ниже прогнозируемых.

В Москве против гриппа привили более 7,5 миллиона человек, что составляет 60,7% от всей численности населения столицы. При этом 2,6 миллиона человек из них сделали прививки за счет работодателей.

Ранее News.ru писал о том, что российские учёные разработали две четырёхвалентные вакцины против гриппа. Их создали независимые друг от друга две группы исследователей. Первая вакцина уже зарегистрирована на территории РФ, другая пройдёт эту процедуру летом 2019 года.


#болезни #грипп #орви
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